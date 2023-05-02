До травня 2024 року ціна на газ для населення залишиться незмінною.

Таке рішення прийняли в Уряді, зважаючи на воєнний стан та економічну ситуацію в Україні.

– Ціна на газ для населення залишається незмінною на рівні 7,96 гривень за кубометр. – повідомила Софія Близнюк, заступник директора департаменту-начальник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження ТОВА. – Це рішення було прийняте з врахуванням воєнного стану та економічної ситуації в країні. Попри все Уряд утримує вартість палива на довоєнному рівні. Зараз населення буде отримувати природній газ по тарифному плану «Фіксований». Це тариф, який фіксується на рівні 7,96 гривень. Діючим клієнтам цей тариф вже автоматично продовжено. Це можна побачити в особистому кабінеті на сайт «Нафтогаз України». Період дії цього тарифного плану з 1 травня 2023 року до 1 травня 2024 року. Тобто, впродовж наступного опалювального періоду ми розраховуємо на те, що вартість газу буде 7 гривень 96 копійок.