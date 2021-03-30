Скільки будемо платити за газ після завершення опалювального періоду?

Постачальники природного газу оприлюднили ціни на квітень. Найнижча вартість “блакитного” палива коливається від 6,70 до 6,98 грн. за кубометр. Ціни у такому діапазону запропонували 14 компаній.

З лютого до завершення опалювального періоду діє державне регулювання цін на природний газ. Відтак компанії поки що не можуть підвищувати їх понад 7 грн. за кубометр. Однак далі ціноутворення відбувається відповідно до ринкових тенденцій.

«Споживачі в Україні опинилися в умовах ринку газу. Однак Кабмін прийняв рішення встановити державне регулювання цін на газ, яке діятиме, до кінця опалювального сезону. З лютого мешканці Тернопільщини платять не більше, ніж 6,99 грн за куб газу. Нині понад 50 компаній в Україні пропонують послуги постачання газу. Кожен споживач може обрати собі постачальника», – розповів начальник відділу енергозбереження ОДА Михайло Гиренко.

У квітні кожна компанія запропонує власну ціну на природний газ, виходячи з ринкових умов. Жителям Тернопільщини радять моніторити ціни та обирати для себе вигідні пропозиції.