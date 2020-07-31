На потерпілого грабіжник напав ввечері на вулиці. Схопивши за шию, вирвав у жертви мобільний та гаманець.

До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою про пограбування звернувся 51-річний житель обласного центру. Зі слів чоловіка, близько одинадцятої години вечора 30 липня він повертався додому, як на проспекті Злуки нього ззаду накинувся невідомий: схопив за шию і вирвав з рук мобільний, а з кишені вийняв гаманець. Сума збитків, заявлено потерпілим, – 32 тисячі гривень, повідомляють у поліції.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до пограбування причетний раніше неодноразово судимий за майнові та наркозлочини тернополянин. У скоєному зловмисник зізнався.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 2 статті 186 ККУ. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.