Схеми старі, а потерпілі – нові. Однією з таких – неправдиві оголошення про продаж того чи іншого товару на різноманітних інтернет – сайтах.

Як показує практика, аферисти перед відправленням товару поштою просять або аванс, або 100% передоплату. Після надходження грошей псевдопродавець зникає назавжди: перестає виходити на зв’язок, відключає телефон, видаляє допис.

За такою шахрайською схемою потерпів житель Чортківського району. Чоловік купував зернову сівалку, за яку переказав завдаток в розмірі 23700 гривень. Однак бажаного майна він так і не отримав. Натомість псевдопродавець перестав відповідати на телефонні дзвінки краянина.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 ККУ – шахрайство.