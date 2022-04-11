Сказав, що для пораненого приятеля: безсовісний товариш виманив у тернополянки 10 000 гривень

Правоохоронці Тернополя задокументували факт шахрайства вчинений щодо мешканки міста, яка повірила знайомому.

До працівників територіального підрозділу поліції звернулася 33-річна тернополянка. Вона попросила притягнути до відповідальності свого знайомого, який ввів її в оману та заволодів грошовими коштами в сумі 10 000 гривень.

Зі слів жінки, вона намагалася зв’язатися зі своїм приятелем, однак він не виходив на зв’язок. Тож вона зателефонувала другу знайомого, який розповів, що приятель бере участь в бойових діях. В результаті обстрілів він зазнав тілесних ушкоджень й потребує дороговартісної операції, на яку збирають кошти. Тернополянка погодилася долучитися до збору грошей та надіслала на картку знайомого обумовлену суму.

Вже через декілька днів жінка зрозуміла, що її ошукали, адже на вулиці побачила здорового та неушкодженого так би мовити «пораненого» друга. Про подію вона повідомила правоохоронців.

За фактом шахрайства працівники поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.