На Тернопільщині активно тривають ремонтні роботи доріг. Одна з них – у селі Мар’янівка, Великоберезовицької громади.

Це село вважається найвіддаленнішим у громаді, дорога в якому не ремонтувалась близько 40-ка років. Роботи проводяться за ініціативи команди Івана Чайківського “За майбутнє”.

– Ми розпочинаємо ремонт доріг з таких найвіддаленіших населених пунктів, де є найгірша дорога, де люди мало вірять в те, що в них буде якісна дорога. Наше головне завдання — відновити віру в людей, показати, що справжній патріот— це добрий господар, який дбає про територію, на якій народився, живе,— говорить Іван Чайківський, народний депутат України («За майбутнє»).

Зараз на ділянці дороги триває асфальтування. Оглянули хід робіт перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук та депутат облради Любомир Крупа.

На ділянці дороги Мар’янівка-Йосипівка-Настасів триває завершальний етап робіт, підрядники проводять асфальтування ділянки від Мар’янівки до Йосипівки. Наша команда працює над тим, щоб дійти до найвіддаленішого села, щоб люди мали якісну дорогу, – сказав Володимир Болєщук. – Разом з депутатом обласної ради Любомиром Крупою ми провели інспектування, щоб підрядник якісно провів будівельно-ремонтні роботи, щоб ця дорога стояла на роки.

Любомир Крупа підкреслив, що через поганий стан дорожнього покриття виникали проблеми з транспортним сполученням у селі, тому оновлення цього відрізка дороги – надважливе.

Дуже важливо відремонтувати дорогу у Мар’янівці, адже біля сорока років тут дорога не бачила техніки і доходило до того, що не було транспортного сполучення з населеним пунктом. Ми розуміємо, що децентралізація бюджету, більші повноваження громади дають можливість освоювати кошти, робити інфраструктуру і з’єднувати громаду саме такими якісними дорогами.,— зазначив Любомир Крупа.