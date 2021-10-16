«Скарби героїв України» – квестова гра під такою назвою об’єднала молодь у Тернополі. Приурочили її Дню захисників та захисниць України. Мета — зацікавити молодь історією та сприяти розвитку патріотизму.

Гра проходила на 8 локаціях, за якими були закріплені аніматори в костюмах видатних особистостей: Олег Віщий, Святослав Хоробрий, Байда Вишневецький, Петро Сагайдачний, Олекса Довбуш, Дмитро Вітовський, Петро Болбочан, Роман Шухевич. Саме вони проводили окремі ігрові змагання і тестування з історії відповідного періоду. “Було надзвичайно цікаво та пізнавально долучитися до цієї гри. Таким чином ми не лише показали свої знання з історії, а й поглибили їх. Без знання своєї історії ми не можемо рухатися вперед. Тому важливо, щоб знати історичні періоди, боротьбу України за незалежність. Спільні завдання об’єднали нас і допомогли стати справжньою командою, яка долає перешкоди та сміливо йде до своєї мети”, – каже учасниця квесту Ірина Вітюк.

Першість у квесті «Скарби героїв України» виборола команда «Отаман». Переможців відзначили нагородами.