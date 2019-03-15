Центрaльнa вибoрчa кoмісія Укрaїни дoстрoкoвo припинилa пoвнoвaження всьoгo склaду ОВК №163 (м.Тернoпіль) з вибoрів президентa Укрaїни.

Таке рішення грозить зривом виборчого процесу на Тернопільщині і має політичне забарвлення.

Член ЦВК Катерина Махніцька повідомила, що 12 березня до комісії надійшла копія постанови № 8 окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № 163 від 10 березня «Про утворення дільничних виборчих комісій в межах ТВО 163». ЦВК вказала, що ОВК №163 порушила порядок підготовки та розгляду питань на її засіданні та зокрема, всупереч закону, допустила участь довірених осіб кандидатів на пост Президента України в підготовці та прийнятті рішення виборчої комісії.

Самі члени виборчої комісії та юристи наголошують, що сама постанова №8 не містить порушення закону і комісія діяла в рамки закону.

10 березня, коли члена комісії Петра Жука (представник кандидата в президенти А.Гриценка) обрали головуючим на засіданні, то голова ОВК проголосував за це рішення та не мав заперечень. Про це є відповідний відеозапис. Та вже на другий день Микола Крук (представник одного з «технічних» кандидатів) заперечив свої дії та сказав, що на нього вчинили тиск.

Хоча, за спостереженнями представників ОВК, найбільше впливу та порад голова ОВК отримував саме від довіреної особи кандидата в президенти Петра Порошенка – Ростислава Небельського (про це також свідчать відоматеріали з засідань ОВК№163). Варто зазначити, що як юрист, пан Небельський був присутній на засіданнях ОВК і не мав вагомих застережень з приводу роботи та прийнятих рішень її членами. Так само, про порушення в роботі ОВК нічого не говорили і офіційні спостерігачі – громадські організації «Опора» та ВГО «Передові правові ініціативи»…

Наразі члени вже недіючої ОВК не розуміють, як їм бути далі і чому ЦВК прийняла таке кардинальне рішення. Ще більше питань виникає через те, що печатки вже роздали недіючим керівникам дільниць. А це загрожує тим, що ЦВК має всі передумови для того, щоб вибори визнати недійсними!

Тернопільський обласний штаб кандидата в Президенти України Юлії Тимошенко вбачає в рішенні ЦВК, прийнятому трохи більше як за два тижні до виборів, зрежисований сценарій партії влади. Адже, такий маневр дасть можливість:

По перше, партія влади замінить неугодних їм членів ОВК, які працювали злагоджено, згідно «букви» закону, а не на користь провладного кандидата.

По-друге, новий склад ОВК може просто не встигнути утворити дільничні виборчі комісії в межах ТВО №163. Кандидатури до складу зазначеної окружної виборчої комісії мають право подавати кандидати на пост Президента України, не пізніше 24 години 14 березня через подання до ЦВК.

По-третє, якщо провладний кандидата буде незадоволений своїм результатом виборів, ЦВК матиме всі передумови, щоб визнати вибори в нашій області – недійсними!

Тернопільський обласний штаб кандидата в Президенти України Юлії Тимошенко закликає всіх учасників виборчого процесу, а особливо представників виборчого штабу кандидата в президенти Петра Порошенка, – не втручатися в роботу ОВК та ЦВК!

Ми просимо громадські організації, які мають статус офіційних спостерігачів за виборами в Україні – бути аполітичними та не «підігрувати» команді провладного кандидата.

Також, звертаємося до представників засобів масової інформації з проханням – бути безапеляційним, доводити до жителів області лише правдиву, незамовницьку інформацію.

Нехай переможе достойний!

Керівник Тернопільського обласного виборчого штабу кандидата в Президенти України Юлії Тимошенко Василь Деревляний