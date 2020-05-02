Днями нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко потрапив у скандал – попри карантин, його ресторан, який знаходиться в центрі столиці, приймав гостей.

Цю ситуацію прокоментував керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк у прямому ефірі телеканалу «Тернопіль1».

– Я, як і вся громадськість, дізнавшись про цей скандал з матеріалів журналістів-розслідувачів, був шокований цією інформацією. Нардеп Тищенко пояснив це тим, що у нього мовляв в ресторані – «штаб», а люди, які відвідували заклад, виходить приходили обговорити його підготовку до виборів в Київраду. Бачимо, що коли у всіх підприємців карантин, то в окремих ділків з влади – заробітки. Але здивував не лише сам факт роботи ресторану, а ще більше ціни на страви. Якщо порахувати, скільки там вартуватиме обід, то, мабуть, середньостатистичний український медик точно не зможе і разу прохарчуватися в цьому закладі за свою місячну заробітну плату. Цей випадок є яскравим прикладом вседозволеності чинної влади. Завдяки цьому ми можемо наочно побачити, що таке олігархи та олігархічний бізнес. Коли вся країна зупинилася, малий та середній бізнес зазнає краху, люди – в надважких умовах, бізнес олігархів продовжує працювати. Люди користуються побутовим газом і Фірташ задоволений, бо отримує від цього прибутки. Користуємося електроенергією – Ахметов також задоволений, бо на цьому заробляє. Пальне на заправках купують водії, отже й Коломойський задоволений. Оплачують люди цифрове телебачення – Хорошковський в прибутках. Бачимо, що олігархи заробляють за будь-яких умов, це і є ключова ознака олігархічного бізнесу і країни в якій керують олігархи – зазначив Олег Сиротюк.

За словами Олега Сиротюка, свободівці пропонували провести повну деолігархізацію країни, однак чинній владі це зовсім не вигідно.

– Вплив олігархів на владу – це те, проти чого бореться «Свобода». Вони контролюють значну частину економіки та валового внутрішнього продукту. Малий та середній бізнес зупинився, а олігархи продовжують працювати. Свободівці пропонували проголосувати в парламенті Антиолігархічний пакет законопроектів, але ухвалювати його ніхто навіть не збирається, бо олігархи стали друзями чинної влади. Вони ділять потоки, відправляють літаки в Китай, які команда президента зустрічає як гуманітарну допомогу, а потім виявляється, що засоби захисту призначені для продажу! Це – приклад ганебної поведінки людей, які причетні до теперішньої влади. Коли країна ледь виживає, вони продовжують заробляти. Це ситуація, коли народ вже не розуміє, хто в країні ким керує -президент олігархами чи олігархи президентом?, – додав Олег Сиротюк.

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