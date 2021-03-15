У Тернопільській Українській гімназії ім. Івана Франка вчителька грубо порушила норми педагогічної етики.

Працівник освітнього закладу накинулася на учня, коли той перебував у спортзалі. Педагог кричала та, застосовуючи фізичну силу, намагалася спровадити дитину у коридор, повідомляє Файне місто. Свідками події стали інші учні.

“12 березня 2021 року стався інцидент під час уроку фізичної культури у 3-му гімназійному класі. Учителька із порушенням педагогічної етики грубо намагалася вивести учня зі спортивної зали у коридор, при цьому педагог гучно зачинила двері, підвищувала голос. Це спричинило хвилювання дітей, які стали свідками неетичної ситуації з боку учителя. Діти одразу сповістили дирекцію гімназії про інцидент”, – повідомив журналістам “Файного міста” директор Тернопільської гімназії Анатолій Крижанівський.

Анатолій Крижанівський зазначив, жодних тілесних ушкоджень гімназист не отримав. Тож потреби звертатися за допомогою до медичних працівників і поліції не було. Щодо інших дітей, які стали свідками стресової ситуації, то з ними спілкувався психолог спільно з класним керівником.

Відомо також, що вчителька фізичної культури одразу ж після конфлікту написала заяву на звільнення. Директор документ підписав. З понеділка, 15 березня, уроки фізичної культури у Тернопільській гімназії ім. Івана Франка проводять інші викладачі, відповідно до розкладу.

“Вчительку негайно було відсторонено від проведення уроків через негідну поведінку. У той же день вона написала заяву на звільнення. Ситуацію оперативно вдалося стабілізувати”, – додав Анатолій Крижанівський.

У той же час в поліції зазначили, що повідомлень про дану подію до них не надходило: у навчальний заклад правоохоронців ніхто не викликав та заяви на вчительку батьки потерпілого школяра не писали. Назважаючи на це, співробітники ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції проводять перевірку за фактами, викладеними в інтернет-публікації. Дану інформацію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.