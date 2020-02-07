Впродовж декількох тижнів не вщухають пристрасті довкола чоловічого монастиря Іоана Милостивого УПЦ МП, що в селі Малі Загайці Шумського району.

Спочатку увагу журналістів привернули махінації із землею під будівлями обителі. Тепер же громадськість обурилась незаконним зберіганням зброї одним із священнослужителів і підозрілими чоловіками, що мешкають у селі.

Скандали довкола монастиря викликали жваву дискусію у соціальних мережах серед місцевих жителів, під час якої виплили нові цікаві факти з життя монахів УПЦ МП.

«Ми не судимо!!! А знаєте, що під час Майдану там переховували беркутівців, тих, що стріляли по людях? Тих беркутівців, що переховували тоді ж машинами і вивезли, бо в селі росло незадоволення… І що??? Тепер там і зброю знайшли!!!», – зазначає одна з мешканок Шумщини.

Згадали дописувачі і участь настоятеля монастиря ігумена Геронтія Галія у масовій бійці за храм у селі Катеринівка Кременецького району в 2015 році. Невдовзі після тих подій монах безслідно пропав з Тернопільщини і аж торік об’явився у Португалії. Однак причиною переїзду ігумена Геронтія за кордон виявилась аж ніяк не бійка, а більш серйозний як для ченця проступок. Як подейкують місцеві мешканці, ігумен Геронтій, будучи людиною добросердечною, періодично допомагав по господарству одній одинокій селянці, з якою згодом нажив спільну дитину. За такі «стрибки у гречку» тоді настоятеля таємним чином позбавили займаної посади і відправили у закордонне заслання, а замість нього у 2018 році синод УПЦ МП вже офіційно призначив нового настоятеля – колишнього насельника Почаївської Лаври архімандрита Германа (Велькова).

Хоча нарікати мешканцям Малих Загайців слід не лише на монахів УПЦ МП, адже згідно з розпорядження голови Тернопільської облдержадміністрації від 15 грудня 2011 року №1031, вони самі ж нібито просили передати споруди монастиря у постійне користування церкві Московського Патріархату. Втім, підпис під розпорядженням «регіонала» Валентина Хоптяна та недавно виявлені порушення при отриманні монастирем землі ставлять під сумнів справжність такого звернення.