«Їдемо кататися в нерест. От ми і приїхали порушувати закон», — відео з таким коментарем з’явилось в інстаграмі Артура Коваленка.

На кадрах видно плавзасіб, з яким автомобілі під’їжджають до Тернопільського ставу. В наступних відео плавзасіб на воді, пише Доба.

Нагадаємо, на Великдень Артур Коваленко з дівчиною ганявся за зайцем, а тоді на камеру вбивав тварину та з’їв її. Порушників знайшли активісти «Скелі». За вбитого зайця він мав заплатити 8 тисяч гривень, а також відшкодувати фермеру шкоду за знищені посіви. На камеру Артур просив вибачення за свій вчинок.

Та хлопець знову взявся за старе. Перед тим, як вийти на катері на озеро, він зі всією нахабністю анонсував порушення в своєму інстаграмі. Човен на озері помітили рибаки, а відео в інстаграмі керівник громадської організації “Скеля” Андрій Об’єщик. Сьогодні Артура Коваленка помітили, коли він їхав з човном на причепі. Йому пояснили, що в нерест виходити на озеро на плавзасобі заборонено.

— У нас достатньо доказів того, що плавзасіб був на воді, свідками були рибаки, також це зафіксовано на відео, — розповідає Андрій Об’єщик.

Громадський інспектор з охорони довкілля Володимир Сосновий склав протокол про адміністративне правопорушення. Протокол передадуть на розгляд у Тернопільську державну екологічну інспекцію. На місце викликали поліцію, аби водія, окрім іншого, притягнули до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що також, за словами Андрія Об’єщика, зафіксовано на відео.

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