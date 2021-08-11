Мережу сколихнув скандал, який трапився у потязі Львів – Маріуполь: до дівчат чіплявся нетверезий попутник. Заспокоїти дебошира зміг лише сон: ані поліція, ані провідниця чи начальник потяга не відсаджували чоловіка, який грубо порушував громадський порядок.

У коментарі 24 Каналу одна з дівчат, до яких чіплявся п’яний пасажир, Катерина Стельмащук розповіла: з нею вже зв’язався представник Укрзалізниці. До того ж вона ствердила: має намір звертатися до правоохоронців.

“Як мінімум, про таке не можна мовчати”

Із дівчиною сконтактував керівник відділу комунікацій, маркетингу та досвіду пасажирів Олександр Шевченко. Він особисто, вибачився за ситуацію, яка склалася. До того ж він поставив ще кілька питань з приводу того, як реагували працівники на скарги. Шевченко закликав інформувати про будь-які порушення з боку працівників Укрзалізниці.

Дівчина розповідає: найбільше обурює те, що чоловік грубо переступав через суспільні рамки, абсолютно нехтуючи її особистими кордонами. Він називав її “принцескою”, торкався до плеча та ставив двоякі питання. І, на жаль, як підкреслює Катерина, така поведінка толерується суспільством.

“Розумієте, що найголовніша проблема в тому, що ось такі люди абсолютно не розуміють поняття “особисті кордони” і їм начхати на будь-які правила. Доводиться вигризати своє право на безпеку і комфортне перебування в публічних місцях…”, – зазначила Катерина.

Катерина Стельмащук розповіла, що знає про перевірку, яку почала тернопільська поліція. Стосується вона правоохоронців, які приїхали у потяг на виклик та не змогли вирішити проблему із дебоширом. Втім, про її результати дівчину наразі не повідомили.

Поліція каже, що дебошир спав

На виклик виїжджали поліцейські зі станції №3 “Залізничний вокзал” міста Тернополя. Як розповів Depo.Львів керівник відділу комунікації поліції Тернопільщини Сергій Крета, коли вони зайшли у вагон, чоловік спав. Правоохоронці не побачили, що він до когось чіпляється чи порушує порядок.

“Взагалі цю проблему мав би вирішити провідник і начальник поїзда… Освідчувати на вміст алкоголю вони теж його не могли, бо для цього довелось би затримувати поїзд або знімати його з поїзда. Тобто тут немає чітко прописаного алгоритму дій”, – розповів він.

Зрештою через цей інцидент у поліції проводять службову перевірку. Із постраждалими планують поспілкуватися, а відомості внесли в Єдиний журнал обліку про скоєні злочини та правопорушення.

Нагадаємо, скандал почався після того, як пасажирка потягу Львів – Маріуполь написала пост про домагання п’яного чоловіка. Вона розповіла, що її сусід по купе поводився вкрай розпусно, торкався її, вночі голосно слухав музику із товаришем та не давав заснути. Заважав чоловік і їй, і ще одній пасажирці цього ж купе.

Після скарг дівчат провідниці та начальнику потяга ситуацію не вирішили: їм сказали, що не можуть висадити чоловіка, який має квиток. Поліція, яку викликали у Тернополі, також ніяк не зарадила ситуації. Правоохоронці пояснили, що не можуть його зняти з потяга. Зрештою дівчат відселили в інше купе, а дебошир просто ліг спати. Поки він спокійно спав, дівчата самостійно тягали свої валізи.

Читайте на цю тему:

“Ви голенькі спите чи переодягаєтеся?”: у потязі, що курсує через Тернопіль, п’яний чолов’яга чіплявся до дівчат