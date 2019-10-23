У Тернопільській області розгортається новий скандал. Йдеться про футбольно-спортивні майданчики за бюджетні гроші, які будувалися під патронатом екс-нардепа від БПП Тараса Юрика.

Про це пише інтернет-видання Terminovo.te.ua.

Спортивний майданчик зі штучним покриттям урочисто відкрили у Золотниках Теребовлянського району наприкінці травня цього року. За неповних 5 місяців поле закрили на ремонт.

Причина закриття – обвисла сітка, якою будівельники укріпили огорожу майданчика. У школі кажуть: все тому, що не було відповідального.

– Після відкриття він став майже некерованим, – розповідає вчитель фізкультури Золотниківської школи І-ІІІ школи Іван Мілюзина. – Мої колишні учні приїжджають сюди і кажуть, що це громадське місце. В результаті нам не вдалося налагодити контроль за цим майданчиком.

У Золотниківській школі І-ІІІ ступенів навчається 165 учнів. На майданчику проводять уроки фізкультури, позашкільні заходи. Зруйнувати сітку не могли під час навчального процесу, стверджує директор школи Володимир Бойко.

– На майданчику грали і учні, і старші учні, і молодь, і студенти під час канікул, – говорить Володимир Бойко. – Майданчик був відкритий протягом літа постійно, бо нам сказали, що це громадське.

У відділі освіти, культури, молоді, спорту і туризму Золотниківської сільської ради кажуть, місце справді громадське, адже побудували майданчик на умовах співфінансування. 750 тисяч гривень – державна субвенція, других 750 тисяч виділила сільська рада. І хоч майданчик на території школи, доступ до нього мають усі.

– До майданчика мають доступ всі жителі громади, – стверджує керівник відділу освіти, культури, молоді, спорту і туризму Золотниківської сільської ради Ольга Кузьменюк. – І у вихідні, коли дорослі приїжджають, студенти, вони мають змогу пограти у футбол, майданчик завжди відчинений.

Загальна вартість робіт – 1 441 975 грн. Ще 3 078 грн. коштували послуги з авторського нагляду. Підрядник – ТОВ “Тростянець Трейбуд Інжиніринг”, замовник – управління капітального будівництва облдержадміністрації. Випадково чи навмисне ця фірма реконструювала ще понад десяток майданчиків в області за програмою Мінрегіонбуду на умовах співфінансування з місцевими громадами.

Директор Володимир Бойко додає, за виконанням робіт стежив щодня. Встановили все, що передбачено у проекті і навіть більше. Сіткою огорожу закріпили, врахувавши сумний досвід попередніх майданчиків. Однак і її за кілька місяців встигли понищити.

– Мені здається, що ця сітка, що встановлена за воротами, поза проектом, – каже Володимир Бойко. – Я говорив з майстром чи то прорабом, він сказав, якщо добре копнути м’ячем, то ця сітка основна просто відвалиться.

Відтак майданчик закрили на ремонт задля безпеки дітей. Виправляти ситуацію буде місцеве комунальне підприємство.

– Ми звернулися до комунального підприємства, щоб вони оглянули дану територію, і оці шурупи, цю сітку, яка відійшла від основної опори, щоб вони її підтягнули. На ці вихідні майданчик вже запрацює, – розповіла керівник відділу освіти, культури, молоді, спорту і туризму Золотниківської сільської ради Ольга Кузьменюк.

Пані Ольга запевнила, фінансових витрат на ремонт майданчика поки не потрібно. І в сільській раді, і у школі в один голос стверджують: діти не цінують того, що мають. Проте ми побували й у інших містах і селах області, де встановлені майданчики за цією ж програмою.

Додамо кілька фото, де майданчики вже за кілька місяців не витримують дитячої енергії.

Ми обстежили майже десяток спортивних майданчиків із штучним покриттям, на будівництво яких витратили по півтора мільйона гривень. В якому вони стані і хто повинен ремонтувати майданчики, які не витримують і півроку, розповімо вже скоро.

Наталка Колтун, Terminovo.te.ua.