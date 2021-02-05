Світ

Щеплення зі скандалом

Щеплення від COVID-19 лише почалося, але вже з’явилися перші пов’язані з нею скандали. Начальник Генштабу Збройних сил Іспанії генерал Мігель Анхель Вільярроя подав у відставку на тлі неприємної історії саме з вакцинацією. Власника “ангельського” імені звинуватили в не зовсім ангельському вчинку. Виявляється, він разом з іншими високопоставленими військовими зробив собі щеплення від коронавірусу, порушивши встановлений порядок. Ця історія викликала хвилю критики на адресу генерала, в зв’язку з чим він направив міністру оборони прохання про відставку, яке й було прийняте. Втім, у своєму листі Вільярроя зазначив, що дотримувався встановлених протоколів і не користувався своїм привілейованим становищем для отримання препарату від COVID-19. Що ж, нащадку лицарів ідальго вистачило гонору, щоб таки подати у відставку. Цікаво, як би в подібній ситуації вчинили нащадки козаків?

Кумир з… “Миротворця”

Один за одним відходять за межу вічності колишні кумири мільйонів. У віці 87 років від ускладнень COVID-19 помер Василь Лановой – легенда радянського кіно з українським корінням. У 60-х – 70-х роках краща половина радянської спільноти була в захопленні від його виразних очей і чарівливого тембру голосу. Його батьки були українськими селянами з села Стримба на півночі Одещини. У 1931 році вони втекли від Голодомору в Москву, де жив брат батька. Матір говорила з сином українською, й так Василь (чи Васілій) вивчив мову. І вивчив непогано, а коли читав Шевченкове “щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі…”, можна було заслухатися. Втім, на історичній батьківщині його останніми роками більше знали як переконаного прихильника радянських цінностей і, що значно гірше, прихильника загарбницької політики Володимира Путіна і російської анексії Криму. Через таку позицію Лановой опинився на сайті “Миротворець”.

Україна

Одна неприємність

В політиці, як і в інших сферах діяльності, подеколи доводиться шкрябати потилицю й шукати виходи з не зовсім зручних ситуацій. Президент Володимир Зеленський висловив незадоволення тим, що американська сторона опублікувала його розмову в листопаді 2019 року з тодішнім президентом США Дональдом Трампом. Український лідер наголосив на тому, що його “дуже ображало”, коли ЗМІ писали про тиск з боку Трампа. “Я – президент України. Ми можемо бути менші, ніж США, але ми – незалежна Україна. І ми це довели Росії, коли зберегли свою незалежність. І доводимо це. Тому він не тиснув на мене. Я б ніколи так не сказав. Неприємність була одна – публікація нашої розмови”, – сказав Президент. Він також додав, що це було дуже неправильно, і підкреслив, що опублікувала розмову не українська сторона. В.Зеленський зізнався, що був “трохи” злим на Трампа. Але додав, що для нього головним було зберегти відносини України зі США.

Наскільки сильні Збройні сили?

Наскільки сильні Збройні сили України? Якщо вірити заявам їхнього колишнього Верховного головнокомандувача Петра Порошенка, що їх він проголошував у притаманній для нього манері самця деяких видів птахів у період женихання, наша армія – найсильніша в Європі. Непогано б, звісно, якби це справді було так, але тоді, напевно, ми не мали б нинішніх проблем, принаймні з Донбасом. Згідно ж міжнародного дослідження Global Firepower, армія України є тридцятою за силою збройною потугою планети. У рейтингу армій світу ЗСУ йдуть одразу за шведськими збройними силами й перед армією М’янми, яка, до речі, днями влаштувала в себе в країні переворот. Загалом у списку – армії 133 країн, тобто ми – у його верхній частині. Найсильнішою армією, за даними дослідження, є армія США, другою – Росії, третьою – Китаю. Також до топ-10 увійшли збройні сили Індії, Франції, Великої Британії, Японії, Туреччини, Німеччини і Єгипту.

БЕБом по мишах

Возрадуймося, співгромадяни й співгромадянки: про фінансову безпеку держави тепер дбатиме не ціла купа служб, які нерідко норовлять зробити підніжку одна одній, а одна поважна і солідна структура. Верховна Рада ухвалила закон, який замінить податкову міліцію та економічні підрозділи в СБУ та Нацполіції на єдиний орган, що розслідуватиме економічні злочини – Бюро економічної безпеки (БЕБ). Він, як зазначається, створений для “запобігання, попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень” в сфері економіки та фінансів. Он як – тепер, мабуть, і миша не пролізе, не кажучи вже про те, щоб струбити тонни зерна. Бюро опікуватиметься ухилянням від сплати податків а також іншими діями, що “шкодять економічній безпеці держави”. Згідно із законом, у БЕБ – в центрі на місцях – працюватимуть 4 тисячі співробітників. Очільника Бюро – директора – обиратимуть на відкритому конкурсі. Але призначатиме його уряд за поданням прем’єра.

Тернопілля

Домашнє насильство і “Основи сім’ї”

Багато проблем у нашому краю йдуть, так би мовити, пліч-о-пліч. Офіційно в Тернополі зареєстровано 32 тис. безробітних. Такий статус, вочевидь, не дуже сприятливо впливає на психологічний стан – протягом минулого року на лінію 102 надійшло близько 6000 повідомлень про домашнє насильство. Можливо, для того, щоб прищепити сімейні цінності ще з юного віку, у школах тернопільської громади планують запровадити предмет “Основи сім’ї”. Підлітки тепер зможуть вислухати в школі урок про необхідність взаємоповаги і взаєморозуміння а потім на одному з місцевих сайтів почитати публікацію на тему, що робити таткові й матусі, якщо їхнє допитливе чадо “застукало” їх у ліжку за цікавим заняттям. А в одному з районів син, якому батько відмовився давати гроші на спиртне, відтворив пам’ятну сцену з “Тараса Бульби” трохи навпаки: “Ти мене породив, а я тебе уб’ю”. Вирішено-зроблено: 70-річний чоловік отримав переломи ребер і численні забої й наступного дня помер у медичному закладі. Наостанок, можливо, подумавши, чи не варто було вчинити з любим синочком точно “за Гоголем”, коли той був ще немовлям…