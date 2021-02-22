Нещодавно 16 відомих українських блогерів, серед яких і троє тернополян: Валерія Юрченко, Наталя Литвин та Таня Пренткович оголосили в мережі Instagram про розіграш квартири під Києвом.

Ось тільки організатори цього Giveaway переможцем обрали свою підставну людину, коли це виплило у мережу, розгорівся величезний скандал, повідомляє Терен.

Умови цього розіграшу були прості, – всього лише підписатися на 16 блогерів і поставити лайки на 3 пости. Проте, як виявилось, не все так просто, адже організатор розіграшу під час прямого ефіру «підтасував» інформацію та обрав переможцем підставну людину. В Іntagram розпочався скандал, адже у розіграші взяли участь понад 172 тисячі людей, які залишились невдоволені ситуацією.

В результаті блогери зібрали між собою 10 тисяч доларів, переобрали переможця та віддали йому гроші.

Проте чимало мережевих спеціалістів почали проводити розслідування щодо даної квартири, і от що виявилось. До прикладу, Яна Іванова, відома тренерка по розкрутці соціальних мереж проаналізувавши документи, дійшла до висновку, що:

блогери пропонують квартиру «під Києвом», в селищі Гостомель. Але не говорять про те, що найближчий від будинку сусід – Бучанська виправна колонія. Де, наприклад, 3 місяці тому викрили канал постачання наркотиків та психотропних речовин. Зараз колонія закрита і продана.

комплекс мали здати в експлуатацію в квітні 2020 року, але дату перенесли на 2 квартал 2021 (тобто, вже +1 рік)

напевно це пов’язано з тим, що в жовтні 2019 на земельну ділянку було накладено арешт через несанкціоновану зміни форми власності з державної на комунальну. Судячи з усього, територію колонії просто відтіснили під будівництво. У квітні 2020 арешт частково (!) зняли.

квартира площею 20м2

вартість – 10.000 $