Чимало жителів Тернопільщини приєдналися до флешмобу у відповідь на вимогу Спілки європейських футбольних асоціацій (УЕФА) прибрати з форми збірної України гасло «Героям слава!».

Напередодні Чемпіонату Європи з футболу, який розпочинається 11 червня, збірній України оновили дизайн форми. Окрім контурів України на ній є два написи: «Слава Україні!» та «Героям слава!».

Цей дизайн форми був затверджений УЕФА, та після нещодавніх істерик російських політиків Спілка таки вирішила заборонити один з написів. Мовляв, гасло «Героям слава!» в поєднанні з «Слава Україні!» має політичний контекст, а також «історичний і мілітаристський підтекст», пише Терміново.

У відповідь сьогодні тисячі українців, зокрема і жителі Тернопільщини, влаштували рейвах коментарів на фейсбук-сторінці УЕФА.

У коментарях люди не лише пишуть гасла «Слава Україні!» та «Героям слава!», а й нагадують про збитий над Донбасом «Боїнг» з європейцями, про агресію Росії щодо інших країн. На сторінці УЕФА фактично відбувається масове засудження агресора з переліченням всіх історичних фактів, які доводять агресію Росії в інших країнах, що призводило до загибелі мільйонів людей.

«Росія вбила понад 15 тисяч українців! Росія веде війну проти нашої країни з 2014 року! Якщо ви наполягаєте на зміні нашого девізу, ви підтримаєте окупантів і вбивць!“Слава Україні” має залишатися на формі нашої команди! Слава Україні! Слава героям!», – пише Юрій Тетеря.

Що важливо, пишуть коментарі українці не лише рідною мовою,а й англійською, тож читати це все можуть і європейці.

Відтак навіть люди, які цікавляться суто спортом, напередодні Євро-2012 дізналися про воєнний конфлікт в Україні та про воєнні конфлікти, до яких причетна Росія. Під останніми постами на сторінці УЕФА – по 1,7-3 тис. коментарів на дану тему, під останнім постом, який стосується приготувань стадіону у Римі до Євро, – уже 9 тис. коментарів.

Фактично УЕФА, яка спочатку затвердила форму України, а тепер раптом знайшла неприйнятним гасло «Героям слава!», отримала чергову масну пляму на своїй і так далеко не найбілішій репутації.

Україна ж завдяки забороні гасел здоубла значно більший резонанс та ефект, ніж якби цієї заборони не було.

«Україна – вільна і незалежна держава. І ми, громадяни нашої країни, України, маємо своїх героїв, які захищають, допомагають і прославляють нашу незалежну державу. Це військові, поліція, лікарі, музиканти, спортсмени та багато інших громадян, якими ми пишаємось і прославляємо. І жодна держава у світі чи організація не має права, ні морального, ні юридичного, забороняти їх прославляти. СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА ГЕРОЯМ!», – це один з коментарів, яких на цю тему – тисячі.

Також в коментарях дописувачі залишають і чимало кумедних мемів.