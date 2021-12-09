Якщо б раптом відшукався якийсь добровільний дослідник моєї творчості (потішу власну mania grandiosa), то він, напевно, дійшов би висновку, що я у своїх опусах “зациклений” на кількох основних темах: прогресуюча дебілізація сучасної молоді, п’яні “шоферюги”, наше хронічне і повсюдне побутове свинство. Ну, ще, можливо, паскудні риси нашого менталітету. Ага, ще коронавірус періодично підкидає сюжети – також на стику тем нехлюйства і менталітету.

Один з таких сюжетів був підказаний кількома репортажами випуску новин місцевого телеканалу. В одному з них йшлося про якийсь освітянський захід – настільки професійно-заплутано-мудрий, що вникнути в нього можна було хіба що перебуваючи в одному з двох протилежних станів: абсолютній тверезій сконцентрованості, або ж в доволі пристойному сп’янінні. Втім, зацікавила мене не стільки тематика (свою короткотривалу вчительську кар’єру вважаю найневдалішим професійним періодом життя), як той факт, що учасники (всі до одного чи одної) перебували без захисних масок. І це за умови вручення сертифікатів і неминуче пов’язаного з цим зведення до мінімуму отої сакральної соціальної дистанції, дотримання якої повсюдно вимагається, але що реально значно рідше робиться.

Може, з “дельтою” уже немає проблем? Навпаки – компанію їй обіцяє скласти якийсь новий Omicron, який наразі бушує десь в Африці. То, може, відмінені профілактичні заходи? Ні, і це підтвердив інший сюжет новин, у якому йшлося про запобігання сімейному насильству. Всі(!) присутні у якомусь великому холі ТРЦ були у масках. Включно з високим місцевим поліцейським начальником….

Навряд чи ці дві локації “файного” міста розділені такою відстанню, що перебувають у різних зонах. Тоді чому в одній – суворий масковий режим, а в іншій (між іншим, закритій і, як здалося, доволі тіснуватій) повна “вольниця”?