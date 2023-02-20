Сюрприз: до Києва з неоголошеним візитом прибув президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден прибув у Київ з неанонсованим візитом. Це перша поїздка американського лідера в Україну з початку його каденції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Bild Юліана Рьопке.

Тим часом у мережі поширюють відео, де Байден йде однією з вулиць столиці.

Повідомляється, що американський лідер вшанував пам’ять загиблих Героїв України разом із президентом Зеленським на Михайлівській площі. Все це під звуки сирени.

Згодом, о 11:48, журналіст Bild спростував інформацію про візит Байдена в Київ. Юліан Рьопке написав, що достовірність прибуття президента США Джо Байдена у Київ невідома, і це його “особиста думка”.

UPD: Близько 12:10 інформацію про візит лідера США підтвердили офіційні джерела. Офіс Президента оприлюднив спільне фото Байдена і Володимира Зеленського.

“Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців”, – ідеться у підписі до фото.