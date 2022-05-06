Гектари маскувальних сіток передали тернопільські студенти для українських захисників. Вони вже захищають від ворожого ока українських воїнів.

Маскувальні сітки для українських воїнів плетуть студенти історичного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка. Юнаки та дівчата займаються цим від початку російсько-української війни, а після повномасштабного вторгнення країни-агресора, студенти посилили волонтерську діяльність.

«Над цією волонтерською справою задіяний цілий історичний факультет. Студентська їдальня облаштована під локації для плетення сіток. Це відома і постійна традиція у нас на факультеті. Від початку війни у 2014 році і до початку цієї війни у лютому наші студенти сплели понад 12 тис квадратних метрів, то вже за час війни підготували понад 20 тис. квадратних метрів маскувальної сітки. Їх ми вже відправили багатьом військовим бригадам», – зазначив ректор ТНПУ ім. В. Гнатюка Богдан Буяк.

Додамо, маскувальні сітки студенти-історики регулярно передають на території, де тривають бої. Для воїнів – це необхідна річ.