Сітку сплела сама: 17-річна дівчина з Маріуполя облаштувала на Тернопільщині волейбольний майданчик. ВІДЕО

17-річна Настя приїхала з Маріуполя на Тернопільщину та спорудила у селі волейбольне поле.

Як повідомляють Тернополяни, Анастасія переїхала з Маріуполя у село Мшанець Теребовлянської ОТГ. Першим ділом дівчина запропонувала зробили у селі волейбольний майданчик.

“Сітку плела я сама, але територію робили ми разом, мені допомагали і переселенці і навіть місцеві діти віком 6 років, – зізнається Настя. – Я мала поступили до Маріуполя, але вже як то життя змінилося то планую поступати до Тернополя – вчитися на вчителя фізичної культури”.

Відтепер у селі Мшанець грають у волейбол, на честь відкриттямайданчику – організували ярмарок, який зробили учні та вчителі Мшанецької школи і на якому зібрали близько 8 тисяч гривень для ЗСУ.

Далі діти їли печену картоплю з салом, багато говорили і подарували Насті прапор України.