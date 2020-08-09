Учора на Тернопільщині діагностували 32 випадки зараження COVID-19. Сімох людей госпіталізували з підозрами на коронавірус.

Область переживає черговий епідемічний підйом, – кажуть в обласному лабораторному центрі. Третій день поспіль у регіоні реєструють по кілька десятків хворих. Як повідомила епідеміологиня Світлана Маціпура, цими днями виявляють інфікованих серед дітей, і дорослих.

“Минулої доби було проведено 399 досліджень методом ПЛР, підтверджено 32 випадки зараження вірусом COVID-19. Географія поширення нових випадків: у Тернополі виявлено 14 інфікованих, по одній зараженій особі — у Бучацькому, Гусятинському, Зборівському, Кременецькому, Тернопільському, Бережанському районах, у Теребовлянському районі підтверджено двоє інфікованих, у Заліщицькому — троє, у Чортківському — семеро”.

Додамо, у лікарні швидкої допомоги помер 49-річний тернополянин. Його госпіталізували до лікувального закладу ще 10 липня. Відтак майже місяць лікарі боролися за життя чоловіка, втім через супутню патологію та ускладнення врятувати його не вдалося. Загалом на Тернопільщині коронавірус забрав життя 42-ох людей.

Софія Романська

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