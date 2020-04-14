Під час карантину сімейні лікарі у Тернополі повинні телефонувати до своїх пацієнтів і цікавитися самопочуттям.

Про це повідомив під час сесії міськради начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак. Окрім цього, в місті проводитимуть регулярне тестування на коронавірус медичних працівників та комунальників.

Наразі в обласному центрі COVID-19 підтвердився в одинадцяти людей, вісім них перебуває на амбулаторному лікуванні, – зазначив Василь Даньчак. Коронавірус виявили у лікарки, що не мала жодних симптом цього захворювання. Відтак надалі медичним працівникам проводитимуть регулярне тестування.

“Ми будемо вдаватися до заходів попередження цього захворювання. Зокрема, ми вже повідомили сімейним лікарям, щоб вони телефонували пацієнтам, з якими в них укладена декларація і запитували про поточний стан здоров’я. Таким чином можна буде більш вчасно виявляти хворих, а відтак попереджати поширення COVID-19. Окрім цього, це допомагатиме у подоланні певних панічних настроїв серед населення. Наразі COVID-19 підтверджено в 11-ти тернополян. На самоізоляції в місті перебуває близько півтисячі людей”.

Додамо, на сесії міської ради також внесли зміни до програми “Здоров’я громади”. Зокрема, вони стосуються поліпшення матеріально-технічного забезпечення лікувальних закладів, а також запровадження соціального пакету для лікарів.

Софія Романська