Адміністративна відповідальність загрожує жителю обласного центру, 1961 року народження, який вчиняв протиправні дії щодо дружини. Міру покарання правопорушнику обере суд.

За допомогою до працівників Тернопільського відділу поліції звернулася 34-річна жінка. Вона заявила, що її чоловік нетверезий чоловік поводиться агресивно та погрожує зброєю.

На місце події виїжджали працівники мобільної групи поліції з протидії домашньому насильству. Чоловік поводився неадекватно та погрожував фізичною розправою. У ході спілкування дебошир зізнався, що він має у квартирі зброю. Поліцейські вилучити небезпечні предмети до рішення суду, аби краянин не заподіяв шкоди здоров’ю як собі, так й близьким.

На тернополянина склали адміністративний протокол за статтею 173-2 КУпАП. Окрім цього правоохоронці винесли на правопорушника заборонений припис щодо обмеження спілкування з дружиною протягом трьох діб.



