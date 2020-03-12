За систематичне насилля над дружиною щодо 51-річного жителя одного з сіл Шумського району вже тричі складали адміністративні протоколи.

Черговий випадок тиранії обернувся кримінальним провадження, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 126-1 ККУ, повідомили у поліції.

Як встановив дільничний офіцер поліції Шумського відділення, 51-річний зловмисник зловживає алкоголем. П’яні сварки супроводжуються постійними образами та погрозами у бік дружини. Лиходій ще й виганяє жінку з помешкання.

На даний час тривають слідчі дії. Зловмисникові загрожує до двох років позбавлення волі.

До слова, з початку року поліцейські області задокументували майже тисячу фактів домашнього насилля, до Єдиного реєстру винесено 16 кримінальних проваджень, правоохоронці винесли 524 тимчасових заборонних приписи, у судах прийнято рішення про обмежувальні приписи щодо шести осіб, ще чотирьох направлено для проходження програми для кривдників.