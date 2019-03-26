29 автомоблів «Renault Duster» передали керівникам районних центрів первинної медико-санітарної допомоги Тернопільської області 26 березня. Вручення ключів відбулося після засідання колегії облдержадміністрації біля пам’ятника Степану Бандері.

Дев’ятнадцять автомобілів отримають сімейні лікарі з амбулаторій загальної практики сімейної медицини, які вже збудовані або будуються та десять – з амбулаторій, де провели ремонти. Планувалося, що машини для обслуговування сільського населення сімейні лікарі отримають до кінця 2018 року. Та через довготривалість проведення тендерних процедур частково реалізувати ініціативу вдалося тільки тепер. Для закупівлі цих автомобілів, як повідомив начальник управління охорони здоров’я ТОДА Володимир Богайчук, витратили 12,5 мільйонів гривень з держбюджету. Вартість однієї машини – 437 тисяч гривень.

– Я обслуговую 1970 жителів сіл Ілавче та Сороцьке Теребовлянського району, каже Ольга Чайковська, сімейний лікар Ілавчинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. – Ці автомобілі дуже хороша ідея для нас тому, що тепер мені буде легше надати якісну і вчасну медичну допомогу пацієнтам. Ілавче розташоване за 15 кілометрів від районного центру, і було декілька ситуацій коли доводилося надавати першу медичну допомогу ще перед приїздом швидкої. Автомобілем виїжджатиму на огляд новонароджених, за викликом на дім, якщо людина за станом здоров’я не може прийти в амбулаторію та коли потрібна невідкладна допомога.

29 автомобілів – це тільки частина від необхідної кількості. Ще 105 машин, за словами Володимира Богайчука, планують закупити до кінця 2019 року.

Ольга Трач

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