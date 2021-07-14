Сімейка із Закарпаття кілька років тероризує село на Тернопільщині: люди живуть у постійному страху

Два кримінальні провадження розпочали слідчі відділення поліції №2 міста Бучача щодо мешканців села Метеушівка.

42-річний та 39-річний брати спочатку завдали тілесних ушкоджень неповнолітньому односельцю за те, що перешкодив їм зайти на чуже обійстя, а згодом помстилися ще одному місцевому жителю, бо той радив матері потерпілого хлопця вимагати покарання для кривдників.

Жителі Метеушівки вже четвертий рік – відколи в їхньому селі осіла родина із Закарпаття – живуть у страху: пильнують власне майно, намагаються уникати будь-якого спілкування з новоселами. Та днями неповнолітній хлопець мав необережність зробити зауваження закарпатцям, котрі спробували зайти на сусідське обійстя. За це школяра зловмисники побили. Мати хлопця звернулася із заявою до поліції. Її підтримав сусід, порадивши не пробачати нападникам такої поведінки. Почувши це, «месники» не забарилися із розплатою: вже наступного дня вони увірвалися на подвір’я чоловіка, вибили вікна в будинку, пошкодили техніку.

За умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень – частина 1 статті 125 ККУ – зловмисникам загрожують виправні роботи на строк до одного року, а за хуліганство, вчинене групою осіб, – частина 2 статті 296 ККУ – «світить» позбавлення волі на строк до чотирьох років.