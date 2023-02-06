Сім пожеж сталося на Тернопільщині у вихідні: горіли квартири, автомобілі і сміття

Протягом минулих вихідних пожежно-рятувальними підрозділами ГУ ДСНС України у Тернопільській області ліквідовано 7 пожеж, врятовано 3 будівлі та 2 автомобілі

4 лютого.

Так, близько 6-ї години ранку у Тернополі на вулиці Острозького, 45 виникла пожежа сміття у металевому сміттєвому контейнері. Вогнем знищено сміття на площі 1 м. кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону.

О 8:42 у Підгородньому Тернопільського району виникла пожежа легкового автомобіля «Skoda Fabia». Вогнем знищено салон автомобіля на площі 2 м. кв., пошкоджено кузов автомобіля на площі 2 м. кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону. Під час гасіння врятовано автомобіль.

О 21:14 в селі Золотники Золотниківської ТГ Тернопільського району виникла пожежа господарської будівлі. Вогнем знищено стіну дерев’яної господарської будівлі на площі 6 м.кв, пошкоджено дрова. Пожежу ліквідовано місцевою пожежною командою с. Золотники. Під час гасіння врятовано 1 будівлю.

5 лютого о 4:05 у селі Залісці Вишнівецької ТГ Кременецького району виникла пожежа житлового будинку. Вогнем знищено перекриття будівлі, меблі та речі домашнього вжитку на площі 10 м.кв, пошкоджено облицювання стін, вікно та двері кімнати на площі 30 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону та місцевою пожежною командою сел. Вишнівець. Під час гасіння врятовано 2 будівлі.

О 19:35 у Тернополі на вулиці Київська, 8, виникла пожежа в одній з квартир на 3-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Вогнем знищено електричну духовку, електричну плиту, кухонний гарнітур на загальній площі 3 м.кв. Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

О 23:47 на вулиці Київська, 8 виникла пожежа сміттєвого контейнера. Вогнем знищено сміттєвий контейнер на площі 2 м.кв. Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

6 лютого

Сьогодні вночі, о 3:35 у Тернополі на вул. Л.Курбаса, 2 виникла пожежа автомобіля «Kia Sorento». Вогнем знищено моторний відсік та салон транспортного засобу на площі 2 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону. Під час гасіння пожежі врятовано даний автомобіль.

Причини виникнення пожеж та суми матеріальних збитків встановлюються.