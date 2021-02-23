Двоє дорослих та діти віком 3 і 4 роки отруїлися чадним газом у Чортківському районі. Викликали медиків.

20 лютого о 18.45 районна бригада швидкої виїжджала у село Полівці Чортківського району, де надавала допомогу цілій сім’ї, що отруїлася чадним газом: двом маленьким діткам віком 3 і 4 роки та двом дорослим.

Як пише Галас, через несправність печі на дровах дим виходив у житлове приміщення й спричинив гостру інтоксикацію пацієнтів.

Після оперативно наданої медичної допомоги 27-річну жінку та 28-річного чоловіка шпиталізовано у Чортківську райлікарню, повідомляє Михайло Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.