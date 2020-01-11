«Різдвяний подарунок» – таку акцію влаштували у Тернополі для дітей благодійники з Чехії. Вони передали малечі персональні пакунки.

Чеські родини підготували для малечі з Тернопільщини персональні подарунки. У пакунках – одяг, взуття, засоби гігієни, іграшки, солодощі. Загалом подарунки від благодійників з Чехії отримали 130 хлопчиків і дівчаток, – розповів директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук. Це діти з малозабезпечених сімей, внутрішньо-переміщених і багатодітних родин, учасники проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» та проєкту “Допомога на відстані”.

«Кожен дарунок – персональний. Чеські родини збирали їх з любов’ю та думкою про свого підопічного, зважаючи на його вік, зріст, розміри ноги й одежі, вподобання. Презенти дітлахам особисто вручили представники «Карітас Оломоуц». Ті ж благодійникам передали листи, сповнені вдячності, малюнки, листівки, створені власноруч».

Діти вітали гостей із Чехії колядкою, виконаною чеською мовою. Від Тернопільського фонду «Карітас» із нагоди 25-ліття благодійникам передали подячну грамоту та щирі слова вдячності.

Ще одним благодійником проекту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» став пан Роман Процик. Він передав для дітей м’ясні подарунки.

Софія Романська