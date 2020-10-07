Виною тому став тест, який зробили лікарю напередодні його смерті.

Сім’ї медика, який працював з хворими на коронавірус пацієнтами, відмовили в компенсації від держави, пише Znaj.ua.

Сім’я тернопільського терапевта Івана Венжиновича, який став символом боротьби з коронавірусом і чиє обличчя розміщено на білбордах по всій Україні з підписом “Дякуємо за життя”, відмовили в компенсації. Виною тому став тест, який зробили Венжиновичу напередодні його смерті.

Івана Венжиновича госпіталізували у Почаївську райлікарню з двобічною пневмонією у понеділок, 28 вересня. За три доби 51-річний лікар помер від тромбоемболії легеневої артерії.

Однак ПЛР-тест на коронавірус виявився негативним і через це родині медика не передбачена спеціальна компенсація.

Рідні медика шоковані результатом тесту, оскільки у нього були всі симптоми covid-19 і заразитися він міг, як і інші лікарі – на роботі.

“Для нас це перша втрата серед медиків. Її дуже важко пережити не тільки мені, а й всім нашим колегам, тому що була хороша людина. Іван Федорович поступив лікарню як пацієнт з пневмонією, за три доби помер. Знав чудово його сім’ю – дружина в лікарні працює завідувачкою лабораторії, в них двох дітей. Син продовжує навчатися на медика, дочка ще в школі – 8-й клас. Компенсація від держави його родині не буде виділена, не маємо права. Відпускні будуть нараховані, все відповідно до законодавства”, – розповідає головний лікар Почаївської районної лікарні Богдан Кучер.

Варто зазначити, що компенсація від держави становить 1 576 000 грн для родин медичних працівників, померлих від коронавірусу, яким вони заразилися під час виконання професійних обов’язків. Або 210 000 грн – для родин медиків, якщо вони захворіли та померли не під час роботи з хворими на covid-19. Однак і цієї виплати рідні Івана Венжиновича не отримають, через те, що його тест був негативним.

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