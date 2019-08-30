30 серпня рятувальники провели тактико-спеціальні навчання у приміщенні Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії, який знаходиться у місті Тернопіль на вулиці Сагайдачного.

Як повідомляють у ДСНС, такі тренування є надзвичайно важливі, адже дозволяють відпрацювати дії служб цивільного захисту при надзвичайних ситуаціях різного типу.

За легендою, пожежа виникла у читальному залі приміщення. Орієнтовна площа загорання становила 70 м кв. співробітник Собору повідомив про пожежу Службу порятунку.

За лічені хвилини до місця події прибули бійці ДСНС. Проклавши рукавні лінії, вогнеборці розпочали ліквідацію загорання. У проведенні навчань було залучено 7 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу

На завершення заходу були підведені підсумки та проаналізовано дії підрозділів Служби порятунку.