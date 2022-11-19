Сільський клуб горів на Тернопільщині. ФОТО

Пожежа виникла після опівночі 17 листопада у селі Велика Іловиця Шумської територіальної громади Кременецького району.

Як повідомили у ДСНС, горів орендований магазин в сільському будинку культури.

Внаслідок пожежі знищено продовольчі товари магазину, двері, вікна та побутова техніка, пошкоджено покрівлю клубу на площі 15 м кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 16-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано частину будівлі будинку культури.