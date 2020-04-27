На Тернопільщині повідомлено про підозру сільському голові, за фактом розтрати понад 250 тис грн при реконструкції адмінбудівлі.

Прокуратурою Тернопільської області оголошено підозру за ч.1 ст.366 та ч.4 ст.191 КК України одному з сільських голів Шумського району. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

За версією слідства, керівник органу місцевого самоврядування, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, підписав акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, за яким було незаконно проведено оплату будівельній фірмі на суму понад 250 тис грн. Фірма-підрядник здійснювала у селі реконструкцію адмінбудівлі.

Наразі триває досудове розслідування.