Для забезпечення жителів області і міста на Тернопільщині працюватимуть сільськогосподарські ярмарки.

Відповідне рішення прийняли на засіданні Ради оборони 10 березня. Таким чином виробники Тернопільщини зможуть швидко реалізовувати свою продукцію, а жителі області – купувати продукти місцевого виробника за дешевшими цінами.

– Ми не маємо права зупинити виробництво, – зазначив начальник військової адміністрації Володимир Труш. – Я прошу бізнес: працюйте, виплачуйте заробітні плати, створюйте додаткові робочі місця, розвивайтесь. Аграрії – готуйтесь до посівної. Ми мусимо забезпечити країну продовольством. Більшість наших підприємств не зупиняли свою роботу під час війни, але сьогодні нам треба працювати у повну силу. Ми вже готові запустити на Тернопільщині десятки нових підприємств. Працювати, виробляти і вирощувати – зараз одне з наших найважливіших завдань в тилу.

Під час обговорення ситуації із забезпеченням Тернополя продуктами харчування 10 березня, міський голова Сергій Надал також запропонував організувати роботу ярмарків, щоб сільськогосподарська продукція з населених пунктів Тернопільщини могла реалізовуватися на території міста.

– Звертаюсь до всіх керівників територіальних громад області ініціювати роботу ярмарків, щоб сільськогосподарська продукція з ваших населених пунктів могла потрапляти на територію міста, – сказав Сергій Надал. – Можливо, вона буде дешевшою, ніж у магазинах. Тернопіль готовий надати територію для таких ярмарків. Також ініціюю створення певних кооперативів, де Тернопіль міг би бути учасником і вкладати в це кошти. Це дасть можливість працевлаштувати людей і забезпечить жителів необхідною продукцією, яка може вироблятися в господарстві для потреб споживання у Тернополі. Робимо все для того, щоб тернополяни і ті, хто приїхав до нас, були забезпечені необхідними продуктами харчування.