Прокуратурою Тернопільської області спільно з працівниками УЗЕ у Тернопільській області та слідчими СУ ГУНП в області задокументовано факт отримання сільським головою Бучацького району 20 000 грн неправомірної вигоди за вирішення питання щодо земельної ділянки.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Встановлено, що сільський голова вимагав 20 000 грн від громадянина за винесення на сесію сільської ради та позитивне вирішення питання щодо надання йому в оренду земельної ділянки для ведення підприємницької діяльності. Посадовця затримали у службовому кабінеті безпосередньо при одержанні ним 20 000 грн неправомірної вигоди.

Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.