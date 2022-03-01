На Тернопільщині взяли під варту місцевого мешканця, який повідомив про нібито замінування АЗС.

Про це повідомляють у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

За клопотанням слідчого, погодженим з прокурором Теребовлянської окружної прокуратури місцевого жителя, що з метою сіяння паніки зателефонував на спецлінію «102» та неправдиво повідомив про підготовку вибуху на одній із АЗС у м. Теребовля, взяли під варту (ч. 2 ст. 259 КК України).

За версією слідства, раніше судимий за аналогічний злочин житель м. Теребовля, після початку війни зателефонував на спецлінію «102» чергової частини ГУНП в Тернопільській області. Достовірно знаючи, що інформація, яку він збирається повідомити є неправдивою та розуміючи, що вона створить паніку в населення, порушить громадську безпеку, зловмисник повідомив про замінування автозаправної станції у Теребовлі. Правоохоронці оперативно виявили зловмисника та оголосили йому про підозру у скоєнні злочину.

Оскільки злочин становить максимальну суспільну небезпеку та вчинений в умовах воєнного стану в Україні, прокурор вимагав у суді застосувати до цієї особи безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

Розслідування здійснюють слідчі поліції.

“Ще раз наголошуємо на недопустимості вчинення подібних злочинів в умовах війни в Україні. Правоохоронці реагуватимуть на них швидко і принципово!”, – ідеться у повідомленні прокуратури.