У місті Вроцлаві загинув 25-річний тернополянин Дмитро Никифоренко: з’явилися подробиці страшної трагедії, від яких холоне кров у жилах, адже життя чоловіка обралося внаслідок жорстокого знущання польських поліцейських.

Як інформує 0352.ua з посиланням на “Gazeta Wyborcza“, чоловік заснув у автобусі, до нього викликали медиків і правоохоронців. В організмі тернополянина виявили алкоголь.

Згодом через начебто агресивність нашого земляка його закували в наручники і застосували газ. Шестеро польських поілцейських поліцейських жорстоко били Дмитра, сідаючи на нього верхи, а також притискаючи коліном голову до підлоги.

Пів години його лупцювали кийками, після чого наш земляк помер. Дмитра Никифоренка поховали в Україні ще в серпні. Наразі в Польщі ведеться розслідування щодо трагедії.