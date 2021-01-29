Снігопади передбачають на Тернопільщині. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, температура повітря вночі знижуватиметься до семи градусів морозу. Вдень дошкулятимуть пориви західного вітру 15 – 20 метрів за секунду, місцями можливі хуртовини, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Ускладнив погодні умови на Тернопільщині південний циклон. Через його вплив можливі несприятливі ситуації на автошляхах.

«Південний циклон прискакав до нас, понасипав снігу, попсував нерви водіям, дороги позакидав ожеледицею, погудів сильним вітром, підвищив витрати на пальне й опалення. Завтра виїжджати на літній гумі не варто. Сніг, ожеледиця, поривчастий вітер, подальше похолодання. Сніг у п’ятницю очікується у західних областях. Температура повітря протягом дня коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 тепла. Проте вночі ще відчуватиметься похолодання, передбачається 2-9 градусів морозу, а в ніч на суботу, на 30-те січня, похолодання посилиться. Погода залишається непростою, зима почуття гумору не втратила, але жартів поменшало, бо вже несила їй було терпіти наше ниття про надто теплі січневі деньки», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, вихідними чекати потепління на Тернопільщині марно. Наразі синоптики передбачають тенденцію до зниження температурних показників.