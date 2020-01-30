Активність атмосферних фронтів передбачають на Тернопільщині останнього дня січня. У результаті – в регіоні дощитиме та ймовірний мокрий сніг. Дошкулятиме і сильний, поривчастий вітер.

Потепліє на Тернопільщині на початку лютого, – зазначає синоптик Наталка Діденко. А поки в регіоні переважатиме волога прохолодна погода.

«Атмосферні фронти зумовлять мокрий сніг та дощі у західних областях. Вітер буде південно-західний, поривчастий, сильний. Температура повітря протягом дня +1+5 градусів. 1-2 лютого в Україні, хоча й переважатиме, як ми кажемо `сира` погода, але потепліє, на Заході, наприклад, до +7+10 градусів. А на наступному тижні знову дещо похолодає. Градусні гойдалки триватимуть і в лютому, проте серйозні морози малоймовірні. Цьогорічна зима тримає фасон».

Отже, справжніх зимових снігопадів і морозів жителі краю, ймовірно, не дочекаються. Адже у лютому також передбачають порівняно теплу погоду з перепадами температурних показників.

Софія Романська