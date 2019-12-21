Благодійна барахолка запрацювала у Тернополі. Жителям обласного центру пропонують дешево придбати речі і допомогти тваринам.

Діє благодійна крамниця на вулиці Лесі Українки в обласному центрі. В асортименті – одяг для дітей дорослих за невисокими цінами.

«Купуючи річ для себе, ви допомагаєте безпритульним тваринам, адже усі виручені кошти будуть спрямовані на їх потреби. У нас широкий вибір та смішні ціни. Тож ласкаво просимо завітати у нашу благодійну крамничку, що на вулиці Лесі Українки 4 (ринок Рандеву) Подробиці надамо за телефоном: 68 445 24 46», – повідомила керівниця благодійної організації «Вірні друзі» Алла Ляпандра.

Додамо, завдяки благодійним проектам тернопільським зоозахисникам вдається утримувати десятки безпритульних тварин, які потребують не лише харчів, а й інколи лікування. У Тернополі залишається невирішеним питання зі спорудженням притулку для бездомних тварин.

Софія Романська