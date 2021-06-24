«АТБ» — найвідоміша величезна мережа магазинів в Україні, яка надає можливість своїм клієнтам купувати продукти і товари першої необхідності онлайн. Її робітники 24/7 контролюють якість та свіжість виробів від вітчизняних та іноземних виробників.

Зробити замовлення можна вдома, сидячи на дивані, в громадському транспорті, повертаючись з роботи, в автомобілі і т. п. Це суттєва економія сил, часу і нервів, а ще й мінімізація контактів. Сьогодні зробити замовлення через інтернет-магазин можуть клієнти 1112 магазинів торгової мережі «АТБ».

Дійсно унікальний та ідеальний сервіс

У мережі магазинів «АТБ-Маркет» купити продукти онлайн можна в будь-який час. Щоб скористатися сервісом, необхідно зареєструватися на сайті, вибрати спосіб отримання (адресна доставка або самовивіз) та вказати найближчий до вас магазин. Відразу після оформлення замовлення співробітники компанії починають збір продуктової корзини, розділяючи товари на сухі та холодні. Продукцію, яка має зберігатися при низьких температурах, поміщають до холодильника або морозильної камери до моменту видачі. В «АТБ» завжди контролюють якість та свіжість продукції, тому ситуації, коли покупець отримує розморожені напівфабрикати чи інше, виключені.

Оплатити замовлення можна онлайн або готівкою на касі. Адресна доставка замовлень, зроблених через інтернет-магазин, здійснюється за допомогою служби iPOST. Працює сервіс з 9 години ранку до 21.00. Кур’єр після прийому заявки зазвичай доставляє товари протягом однієї години. Вартість послуги залежить від дальності відстані, становить 49–80 грн. При самовивозі забрати покупки можна в зручний час в зазначеному магазині. Видача відбувається через спеціальну касу поза чергою.

«АТБ Маркет» — це шикарний асортимент товарів

В інтернет-магазині «АТБ» ви можете купити всі необхідні продукти, включаючи дитяче харчування, засоби особистої гігієни, побутову хімію, а ще багато інших речей, які потрібні в щоденному побуті. Популярні групи товарів представлені в широкому асортименті. Вони зручно класифіковані на групи, тому на формування замовлення піде не більше 15 хвилин.

Найкращі акції — тільки в «АТБ»

В умовах економічної кризи та карантинних обмежень «АТБ-Маркет» підготував вигідні пропозиції на ряд товарів, знизивши їх вартість. В цю групу увійшла велика кількість позицій, серед них: борошно, бакалія, овочі, фрукти та багато іншого. Компанія славиться і своїми щотижневими знижками. Постійно проводяться різні акції:

«Товар дня»;

«Економія»;

«Риба тижня»;

«Спекотні вихідні».

Якщо щотижня стежити за вигідними пропозиціями, можна істотно заощадити сімейний бюджет. «Анонс акцій АТБ» дає можливість планувати свої витрати заздалегідь.