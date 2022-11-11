Швидко і не за всі гроші: тернополянин віддав за неіснуючий автомобіль понад 60 000 гривень

Понад 60 000 гривень заробив шахрай на довірливому мешканцю Тернопільської міської громади Він намагався придбати через оголошення в мережі автомобіль.

Автор посту в мережі Фейсбук запевняв, що швидко і не за всі гроші допоможе придбати та привезти авто з Європи. Просив завдаток у розмірі 15% від вартості транспорту. Потерпілий перерахував посереднику кошти. Після їх отримання зловмисник перестав виходити на зв’язок.

За фактом шахрайства слідчі розпочали кримінальне провадження, особу зловмисника встановлюють.