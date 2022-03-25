З Англії до Тернополя пригнали чотири автомобілі швидкої допомоги. Їх передали представники української діаспори у Великобританії. До польсько-українського кордону «швидкими» їхали восьмеро волонтерів з Англії. А з українського кордону до Тернополя – місцеві водії.

Один з волонтерів, який і надав цю допомогу – колишній тернополянин Олександр Салій. Раніше він допомагав розвиватися місцевому футболу, а тепер став волонтером.

– Ці машини передали англійці, – розповів Олександр Салій. – Шість англійських волонтерів разом зі мною та ще одним волонтером з Тернополя гнали ці машини до польського кордону. Міський голова Сергій Надал допоміг нам з оформленням документів, щоб ми швидко проїхали кордон і надав шоферів, які забрали автомобілі з українського кордону. Подорож була складною, їхали дві доби, тому що англійські водії не звикли так довго їхати за кермом. Всі «швидкі» були завантажені гуманітарною допомогою, в основному медичними засобами, продуктами, генераторами. Ми вирішили розподілити її по чотирьох різних волонтерських центрах у Тернополі: у Центрі науки, в облраді, в районі «Арскераміки» та центрі при «Європейській солідарності».

Сергій Надал зауважив, що всі «швидкі» готові до виїзду у будь-який момент. Тернопіль вже отримав офіційні заявки від міст та військових частин, які дуже потребують цих автомобілів. Тому далі їх відправлять на передову.