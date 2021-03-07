Тернополянка Марта Дерех скаржиться на роботу екстренної медицини – швидкої. Жінка каже, що швидка відмовилася їхати до пацієнтки з високою температурою та цукровим діабетом.

Про це пише Галас.

“#103 Як зараз все має відбуватися? Як правильно? Чому швидка не зоче їхати на екстрені випадки? Куди скаржитись? Вчора в жінки з Цукровим діабетом цукор 19, 4 день Темп 39, сатурація 92%, викликаємо швидку в 21.30- відповідь а Ваш сімейний домовився про місце для вас в лікарні і хай ваш сімейний дасть вам направлення електронне. Люди й..ь який сімейний в 21.30 яке направлення. Яке домовився? Я викликаю швидку . ви приїдете чи ні? Ні Хай сімейний знайде вам місце і дасть направлення. Сідаю дзвоню на нарячу лінію НСЗУ. Відповідь. Екстренна ситуація 103. Вони мають приїхати .від сімейного лікаря не робочий час направлення не потрібно. І якщо екстренна ситуація і в робочий теж. Дзвоню розказую. За 40 хв приїхали госпіталізували”, – написала Марта Дерех”.