Швидка, поліція і чоловік в наручниках: що коїлося вчора на Дружбі? ФОТО

19 грудня у вечірню пору у Тернополі, поблизу “Маяка”, було помічено карету “швидкої” та екіпажі поліції, а також затриманого правоохоронцями чоловіка.

Як повідомляють у Viber-каналі “Корки Тернопіль” очевидці, невідомий чоловік лежав на асфальті, закутий у наручники. Водій, що проїжджав тим відрізком автодороги, встиг зробити фото із салону свого авто, пише 0352.ua.

Обставини затримання, а також подробиці вчиненого правопорушення з’ясовуються. Очікується офіційний коментар поліції.