Швидка не могла доїхати до пацієнта через “парковку для обраних” під міськрадою. ФОТО

У місті Бережани, на Тернопільщині, під мерією влаштували «паркову для обраних», через яку «швидка» не змогла вчасно доїхати на виклик.

Про це розповідають на сторінці «Береж Інфо» в соцмережі «Фейсбук», пишуть Тернополяни.

«Виклик швидкої, привід — судоми. Ні під’їхати, ні, тим більше, виїхати — автомобілів по обох сторонах напаркованих, кому як сподобалось! Доки “риба гнитиме з голови”?», — йдеться у дописі.

У коментарях люди зауважують, що це «не прості» автівки, а якраз тих людей, що сидять у стінах міської ради.

«Їм знак “не указ” , то для простих громадян… Розкажіть тепер що всі рівні перед законом… А можливо то якраз з’їхалися подумати за парковки в Бережанах?», — пише Андрій Дудар.

До публікації автор додав фото, зроблені просто з кабіни «швидкої». Очевидці додають, що водію вартувало багато часу та зусиль під’їхати та виїхати звідти, щоб не пошкодити жодного авто, мовляв, вперед взагалі неможливо було проїхати. І все це в той час, коли парковка позаду банку була зовсім вільна, але «так далеко» ніхто з власників автівок звісно йти не захотів.