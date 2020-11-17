Сьогодні у швейцарському Люцерні, з його всесвітньо відомою скульптурою “Лев, що вмирає”, збірна України (точніше буде сказати – те, що від неї залишилося) проведе останній матч у групі А 4 Ліги націй. Дуже хотілося б сподіватися, що похмура символіка отої самої скульптури не виявиться для нашої команди пророчою…

Чи могло комусь наснитися рік тому, що тренерам збірної України доведеться збирати гравців для неї майже так само, як колись у селі назбирували команду на виїзд в неділю до сусіднього колгоспу? Коронавірус багато що перевернув з ніг на горлову, а нашу національну команду просто схопив жорсткою хваткою за горло. І продовжує стискати чимраз сильніше: останні тестування виявили захворювання у Макаренка, Соболя і Різника. Появу перших двох у сьогоднішньому матчі зі Швейцарією можна було передбачити майже безпомилково, а тепер от А.Шевченку і його помічникам доведеться вирішувати нелегке питання підсилення надійності не лише не зовсім певного правого, а й лівого флангу оборони. І це при тому, що гра з швейцарцями має для нас (і для суперників теж) статус фінальної. Для українців, можливо, з деякою форою: їм достатньо нічиєї й навіть мінімальної поразки, але – за умови, якщо самі заб’ють не менше двох голів. Досягти цього буде нелегко: нащадки влучного стрільця Вільгельма Телля практично на рівних провели поєдинки з фаворитами групи – Іспанією та Німеччиною, мінімально поступившись на виїзді лише першій. А у вересневій грі зі збірною України у Львові довший час диктували господарям умови, і наша перемога (2:1) стала, за визнанням багатьох фахівців, радше щасливою випадковістю, ніж закономірністю. Ті ж самі фахівці наголошують на тому, як важливо для України залишитися в елітній лізі А, адже лише поєдинки (нехай і далеко не завжди з приємним рахунком) з провідними командами Європи створюють умови для прогресу. До того ж, саме зі Швейцарією (перемогою над нею в серії пенальті) пов’язані наші приємні спогади про найбільший наразі успіх збірної України на великих міжнародних змаганнях – вихід у чвертьфінал ЧС -2006. Чому б долі не повернутися усміхненим лицем у бік Дніпра, тим більше – після стількох її останніх каверз…

Наразі – прогнози на матч Швейцарія – Україна від тернопільських провидців:

Михайло Дем’янчук, екс-гравець “Ниви” – 1:1

Ігор Дуда, директор художнього музею – 2:1

Оксана, викладачка музики – 1:0

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 1:1

Микола Рудик, експедитор – 2:0

Майкл, студент з Кенії – 3:1

Ігор Чеболда, доцент педуніверситету – 1:1

Резюме: хмарно з невеликим (і однотипним) проясненням…