Навіть нелегко пригадати, коли не відбувся запланований офіційний матч збірних, що мав відношення до нас. Пам’ять все ж підказує: у листопаді 1973 р. збірна СРСР з Блохіним, Мунтяном, Рудаковим, Фоменком мала провести гру-відповідь за право грати на ЧС-1974 з командою Чилі (перший матч в Москві завершилася з рахунком 0:0). Федерація футболу СРСР, не без підказки старших товаришів з ЦК, відмовилася грати на стадіоні в Сантьяго, “перетвореному хунтою Піночета на концтабір і місце катування патріотів” (висловлююся стилем тодішнього радянського офіціозу). ФІФА відмовилася вплутувати у футбол політику, і місце матчу не було змінене. У призначений час, не дочекавшись виходу радянської збірної на поле, декілька чилійських футболістів, розігравши м’яч у центрі й передаючи його один одному, врешті-решт закотили шкіряну кулю у ворота віртуальних суперників. Це означало, що на чемпіонат світу в ФРН поїде саме збірна Чилі…

Тоді в футбол брутально втрутилася політика, а сьогодні… Сьогодні по полудні Українська асоціація футболу на офіційному сайті повідомила про скасування матчу Ліги націй Швейцарія – Україна, який повинен був початися о 21:45. Причиною стало рішення властей кантону Люцерн, які заборонили проведення спортивного заходу через численні випадки коронавірусу в складі збірної України. Більше того – постановили, що вся наша команда повинна пройти карантин. УАФ вже звернулася по допомогу консула для вирішення цієї ситуації. Останньою краплиною, що переповнила чашу терпіння швейцарців, стали позитивні тести на COVID-19 у Малиновського, Мораєса і Кривцова. Щиро кажучи, з урахуванням попередніх коронавірусних втрат, важко було й уявити, хто вийде на поле у формі збірної України. Попри це, грати сьогодні були готові і збірна Швейцарії, і збірна України. Дала згоду на проведення гри і УЄФА, проте організувати матч без згоди регіональної влади неможливо.

Можна погодитися з відомим журналістом Олександром Денисовим, який охарактеризував ситуацію наступним чином: “Так, як вдарило по нас, не вдарило по жодній збірній. Попри це, збірна України показувала гідний футбол, а тренерський штаб, незважаючи на всі кадрові потрясіння, не намагався сховатися за COVID, щоб підстрахувати себе. Команда була готова вийти на поле і сьогодні”.

Найперше питання: що буде далі?

УЄФА буде важко зарахувати збірній України технічну поразку (хоча повністю відкидати такий варіант не можна), тому що команда Андрія Шевченка виконала всі норми: прибула на матч вчасно і готова заявити 13 гравців – необхідний мінімум за протоколом УЄФА.

Позиція збірної Швейцарії також зрозуміла: не наші проблеми, що у суперника коронавірус. Ми готові виходити на матч, але є заборона влади.

Якщо не вдасться провести матч завтра, в середу (що дуже малоймовірно), то він може бути перенесений на грудень або вже на 2021 рік. Крім того, існує ще один, так би мовити, крайній спосіб: визначити результат матчу жеребкуванням (перемога однієї з команд 1:0 або нічия 0:0).

Підсумкове рішення буде приймати дисциплінарний комітет УЄФА.