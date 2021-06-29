Сама дилема, як для доволі спекотної літньої пори, трохи абсурдна, та все ж… має клятий алкоголь таку властивість: підходить і для радості, і для смутку…

Сьогодні в шотландському Глазго збірна України в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 зустрінеться з командою Швеції. Напевно, є в шведській мові якийсь аналог нашого “Жодна добра справа не залишиться безкарною”. І, щиро кажучи, дуже хотілося б, щоб після матчу шведські футболісти і їхні вболівальники згадували цю фразу, скрушно хитаючи головами. Адже саме завдяки скандинавам, котрі в останньому матчі групового турніру віддали всі сили, щоб здолати наших добрих сусідів-поляків, збірна України вхопилася за рятівну соломинку й залишилася серед учасників турніру.

Чи зробили наші тренери і футболісти висновки з далеко не блискучого виступу в групі? Сказати важко, але суто зовнішнє враження: нині не доводиться чути про чудовий настрій та усмішки на тренуваннях і поза ними, кудись запропастився дух “енергетичних футболок”, а про “психологію переможців”, що про неї колись згадував хтось із наших, нині й зовсім не говориться… Словом, усе поверхове, нанесене, штучне під впливом суворих реалій зникає, залишаючи місце для роздумів: а чи вдасться пройти Швецію?





Відповісти можна контрзапитанням: а що, легше було б грати з Іспанією? Чи, як австрійці, маючи значно менше часу на відпочинок, “рубатися” з італійцями? І як почувалися вчора швейцарці у неймовірному поєдинку з французами? До того ж, ми з шведами схожі не лише кольорами, а й тим, що перебуваємо практично в однаковій “ваговій категорії” (плюс-мінус). Навіть тренери – Андрій Шевченко і Янне Андерсон – народилися в один день (29 вересня), хоча й з різницею в 14 років. А от інші наші браття-слов’яни – футболісти збірної Чехії наочно продемонстрували, як можна декласувати значно більш рейтингового від себе суперника, позбавивши подальших турнірних турбот і надокучливих перельотів одного з фаворитів – збірну Нідерландів. Для цього їм довелося виявити, крім належної майстерності, ще й волю до перемоги, стійкість і впертість. Тобто ті якості, дефіцит яких досі помітно відчувався у грі збірної України. Не вдасться тепер нашим тренерам (персонально – Андрію Шевченку) бідкатися з приводу недостатньої фізичної готовності своїх гравців – часу на відновлення було більш ніж достатньо, і причини невдачі (можливої) слід буде шукати не лише в характерних для нас ігрових “ляпах”, а й в тонкощах психології та нашого менталітету. Щось підозріло розлого почав Андрій Миколайович розповідати про те, що наша збірна “провела хороший груповий етап” (???). І про те, що “в нас була непроста група, і ми з неї вийшли”. Чи не є це завчасною підготовкою громадської думки до того, що вже завтра збірну треба зустрічати з квітами… у аеропорту “Бориспіль”?

Втім – побачимо. В футболі, як, мабуть, ніде інакше відстань від захоплення до осудливого і навіть лютого освистування може бути вельми короткою – ті ж гравці збірної Нідерландів нині, напевно, переконуються в цьому сповна. Наразі ж – прогнози на матч Швеція Україна від тернопільських шанувальників футболу:

Василь Попіль, підприємець – 1:1 (перемога України в серії 11-метрових ).

Юрій Ковальков, кравєзнавець – 2:1

Богдан Гнатів, директор ТОВ “Тернопіль Агробізнес” – 1:2

Ігор Загородній, пенсіонер – 1:0

Андрій Дзюбановський, підприємець – 0:1

Михайло Зубик, журналіст – 2:0

Пітер, студент з Кенії – 2:2 (перемога Швеції в серії 11-метрових)